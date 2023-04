San Salvatore Telesino | Abitabile | “Creiamo un polo agricolo di sviluppo multifunzionale”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Agroalimentare e biodiversità, due punti che dovranno camminare di pari passo”. Così Alfonso, candidato sindaco della lista ‘Progetto Civico’ Sana poche ore dalla presentazione della sua squadra in programma domani, 25 aprile, alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze (ex Municipio) di San. “E’ strategico sostenere la valorizzazione, con contributi a iniziative ad hoc, delle attività agricole e dei loro prodotti, – afferma– favorendo, ove possibile, la conversione all’agricoltura biologica e la ripresa di produzione di varietà antiche che hanno un forte legame con il territorio sanse. Le coltivazioni e i campi curati dagli agricoltori sono il miglior strumento per ...

A scendere in campo, nelle ultime ore, sono stati Fabio Massimo Romano e Luigino Ciarlo, rispettivamente sindaci diTelesino e Morcone . 'Rispetto all'ipotesi di demedicalizzazione - ...Il programma prenderà il via alle ore 10 con la Santa Messa nella Chiesa del Santissimoe ... Il 25 aprile a Sovicille Martedì 25 aprile, alle 8 e 45, aRocco a Pilli, con partenza da ...... dalle ore 9:45, il raduno presso il Monumento ai Caduti del Mare al PiazzaleGalluzzi, ... Franca Foronchi, del Presidente ANPI Cattolica -Giovanni in Marigano, Maurizio Castelvetro, e ...

San Salvatore Selargius cede solo nel finale a La Spezia Basket World Life

Sei Toscana informa i cittadini residenti nei comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare (Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val ...Daranno battaglia i sindaci e le comunità per le quali è prevista la demedicalizzazione delle ambulanze del 118 e non si fermeranno fino a quando l'Asl non fornirà ...