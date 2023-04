Sampdoria | Barnaba e il trust | la salvezza fuori dal campo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) La corsa alladellapassa soprattutto per questioni extra, visto che in Serie A l’obiettivo sembra ormai compromesso La corsa alladellapassa soprattutto per questioni extra, visto che in Serie A l’obiettivo sembra ormai compromesso. La modifica del NOIF da parte della FIGC interrompe i piani di, uno degli acquisitori interessati a comprare il ramo sportivo della società passando dalRosan.