Salvini | Mandare Di Maio a risolvere i problemi del Golfo? Non mi sembra una buona idea

Salvini sotterra Di Maio: "Mandare a mediare lui...". L'Ue ci ripensi

Dopo la notizia della nomina di Luigi Di Maio come inviato UE per il Golfo, Matteo Salvini ha lanciato una stoccata all'ex Ministro degli Esteri ..."Con tutti i diplomatici di carriera che hanno fatto tanto in Italia ed in Europa mandare a mediare il signor Di Maio Luigi è curioso. Non è l'unica iniziativa curiosa da parte delle istituzioni europ ...