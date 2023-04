Salvini “Il Ponte sullo Stretto si farà | non capisco l' ottusità dei no”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Il“si. Nonil no di qualcuno a un'opera chesì che l'Italia sarà la prima al mondo. Siamo in una terra, l'Italia, piena di storia e bellezza, e se abbiamo la possibilità grazie a ingegneri italiani ed aziende italiane straordinarie di fare ila campata unica più lungo, più moderno, più sicuro, più green, più sostenibile al mondo, nonl'dei no. Sie da tutto il mondo verranno ad ammirare quello che è un diritto di siciliani e calabresi che da 60 anni sono presi in giro, ma sarà anche uno sviluppo per l'Italia dal punto di vista delle infrastrutture, ingegneristico, economico e turistico unico al mondo”. Lo ha detto il vicepremier e ...