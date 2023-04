'Il Ponte sullo Stretto si farà. Ed è chiaro che in finale di Champions ci sarà l'Inter'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ai giornalisti che gli chiedevano di quale alternativa fosse più sicuro, in quanto tifoso del Milan. 'Scherzi a parte non capisco il no di qualcuno a un'opera che farà sì che l'Italia sarà ...Ci siamo: leggerete di Silvio Berlusconi, Kim Kardashian, Tancredi Palmeri, Matteo, senza dimenticare lo Special One ma soprattutto Elton Starr Il Clericale; c'è chi posterà di 'Wacche', chi ...Ci siamo: leggerete di Silvio Berlusconi, Kim Kardashian, Tancredi Palmeri, Matteo, senza dimenticare lo Special One ma soprattutto Elton Starr Il Clericale; c'è chi posterà di 'Wacche', chi ...

Salvini gufa l'Inter: «Il ponte sullo Stretto si farà. E in finale di Champions ci andranno i nerazzurri» leggo.it