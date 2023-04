Salvini | Basta divisioni | su 25 aprile e 1°maggio ci sia unione

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il vicepresidente del consiglio interviene dopo le polemiche dei giorni scorsi su fascismo e antifascismo: “Sarebbe ora che alcune date importanti come il 25o il primo maggio unissero” – FIRENZE – “Sarebbe ora che alcune date importanti come il 25o il primo maggio unissero, non fossero fonte di polemica, litigi e. Mi evito qualsiasi accenno polemico: farò un 25di famiglia, di memoria, di festa e di lavoro, perché anche domani avrò tre incontri sui territori”. Dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi il ‘pacificatore’ prova a farlo il vicepremier e leader della Lega, Matteo. Lo fa a margine del sopralluogo al cantiere del lotto 2 operativo per il potenziamento del tratto dell’A1 Firenze Sud-Incisa, dove aggiunge: “Devo dire che da ministro delle ...

