Salerno | il messaggio del Sindaco Napoli in occasione del 25 aprile

. Il presidente della provincia di, Franco Alfieri ha inviato unai territori in occasione della festa della Liberazione. 'Riflettere sulle tante forme di liberazione da perseguire' 'È il 78° anniversario della ...Chi non può ci aiuti a condividere questo. Grazie per ciò che farete, indistintamente! Forza Aurora'. ...In quel momento ho notato il danno e letto il. Sono subito andato in Comune, ho chiamato ... lavora come amministrativo presso il rettorato dell'università dia Fisciano, non utilizza ...

Festa 25 Aprile, i messaggi istituzionali del sindaco Napoli e del presidente Alfieri SalernoToday

In occasione del 25 Aprile, sia il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sia il presidente della Provincia Franco Alfieri hanno rivolto un messaggio istituzionale alla comunità salernitana che, anche que ...È ormai tutto pronto per il tradizionale appuntamento di 1MayDay, il concerto del 1º maggio tutto salernitano promosso da CGIL, CISL, UIL e Comitato “Verso ...