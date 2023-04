Sabatini | «Lukaku? Un applauso a Gravina! Ma precedente pericoloso»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023)premia la decisione del presidente della FIGC Gravina di concedere la grazia adopo l’assurda espulsione in Juventus-Inter. Tuttavia, a Pressing Serie A su Italia 1, segnala un. NÌ – Sandroprima valuta gli allenatori di Inter e Milan: «La sensazione è che Stefano Pioli, come al solito, col materiale che ha a disposizione cambi e faccia delle scelte forti. Questa sensazione da parte di Simone Inzaghi non c’è. La grazia di Romelu? Alla decisione di Gabriele Gravina bisogna fare un. È una decisione coraggiosa, di grande senso politico e non solo. Crea però un: la grazia è la prima volta che si vede in campo. Adesso chi misurerà il valore in altre situazioni ingiuste? Quale sarà ...