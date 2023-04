Sabatini | «Contatto Milik-Lobotka? È fallo di Lobotka | Milik mette la gamba per proteggere il pallone»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ieri sera, dopo il match che ha visto il Napoli uscire vittorioso contro la Juventus dall’Allianz Stadium. è andata in onda la puntata di Pressing. Durante la trasmissione, Sandro, giornalista Mediaset, si è espresso così su Juventus-Napoli: ù «Il Napoli ci ha provato di più? Sì, anche se poi il gioco è a chi segna di più. E’ sempre meritato il risultato del campo , anche quando gli episodi vanno male in Champions, ed in generale il Napoli ha strameritato lo Scudetto. Poi ci sono degli episodi che fanno parte del gioco, ma ci sono. Napoli spettacolare? Per questo deve rammaricarsi per la Champions».ha poi approfondito il, quello che ha portato all’1-0 juventino, poi annullato al Var: «L’arbitro dà vantaggio anziché fischiare ...

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' si è espresso così su Juventus-Napoli ...1) Il Napoli ha meritato di vincere. 2) Il Napoli ha strameritato lo scudetto. 3) Nel primo tempo Gatti doveva essere espulso per il pugno a Kvara: l’arbitro non aveva visto, il Var ha sbagliato a non ...