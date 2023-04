Ryan Reynolds esaudisce l' ultimo desiderio di un tifoso malato terminale

Leggi su agi

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - L'di unche si avvera nel giorno più bello per la propria squadra del cuore: è quanto è accaduto a Jay Fear, 45enne sostenitore del Wrexham a cui a gennaio sono stati dati pochi mesi di vita dopo l'intervento per un tumore dell'appendice. Jay sabato è stato ospitato dall'attore canadese, suo coetaneo e patron del più antico club del Galles, per la partita che è valsa la promozione nella quarta divisione e il ritorno nella Football League dopo 15 anni. Il commovente incontro è andato in scena sulla tribuna del Racehorse Ground, teatro della vittoria interna per 3-1 sul Boreham Wood che ha suggellato la promozione della nobile decaduta. Jay, accompagnato dalla moglie e dai due figli, è arrivato da Southampton. ...