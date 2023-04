Ryan Reynolds esaudisce l' ultimo desiderio di un tifoso malato terminale

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - L'di unche si avvera nel giorno più bello per la propria squadra del cuore: è quanto è accaduto a Jay Fear, 45enne sostenitore del Wrexham a cui a gennaio sono stati dati pochi mesi di vita dopo l'intervento per un tumore dell'appendice. Jay sabato è stato ospitato dall'attore canadese, suo coetaneo e patron del più antico club del Galles, per la partita che è valsa la promozione nella quarta divisione e il ritorno nella Football League dopo 15 anni. Il commovente incontro è andato in scena sulla tribuna del Racehorse Ground, teatro della vittoria interna per 3-1 sul Boreham Wood che ha suggellato la promozione della nobile decaduta. Jay, accompagnato dalla moglie e dai due figli, è arrivato da Southampton. ...

'Odio dirlo, ma ora sono così ossessionato dal calcio che sto iniziando a odiarlo.' Se siete appassionati di cinema, il nome disicuramente vi suona familiare. Potrebbe risultarvi un po' più oscuro, quello di Rob McElhenney, ma se nel corso degli anni avete amato la serie 'It's Always Sunny in Philadelphia', ...Rob McElhenney , comproprietario del Wrexham insieme a, dopo che Gareth Bale si è congratulato sui social con lui per la promozione in League Two , ha scherzato con il gallese, che ha di recente detto addio al mondo del calcio annunciando il ...Si dice non c'è due senza tre, ma per Blake Lively evidentemente suona come: non c'è tre senza quattro. A febbraio la Serena van der Woodsen di Gossip Girl e il maritohanno accolto il quarto figlio, ma adesso è tempo di tornare agli impegni e anche ai red carpet. Ed eccola, infatti, al suo primo evento pubblico dopo il parto: per il Gala annuale del ...

L’attore Ryan Reynolds interrompe la conferenza stampa di una partita: «Dammi la maglia» Corriere TV

Ryan Gosling e Margot Robbie si sono presentati al CinemaCon come dei veri e propri Barbie e Ken che si rispettino. Presto i due saranno al cinema con l'attesissimo film sulla bambola della Mattel e p ...Blog Calciomercato.com: "Odio dirlo, ma ora sono così ossessionato dal calcio che sto iniziando a odiarlo." Se siete appassionati di cinema, il nome di Ryan ...