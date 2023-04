Running | a settembre l’ultima gara di Mo Farah | “Mi mancheranno queste sensazioni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 aprile 2023) La ‘Great North Run’ in programma asaràdella straordinaria carriera di Sir Mo. Il quattro volte campione olimpico, che ieri ha chiuso al nono posto la sua ultima maratona in quel di Londra, ha parlato così ai microfoni della Bbc: “Una parte di me voleva piangere”, ha detto il 40enne britannico. “Mi mancherà quella sensazione, sono emozionato oggi. La Great North Run sarà la mia ultima corsa in assoluto e quello sarà il mio addio”.ha vissuto il suo momento migliore a Londra 2012, aggiudicandosi i titoli dei 5.000 e 10.000 metri. Impresa poi ripetuta alle Olimpiadi del 2016 a Rio. “La mia carriera è stata fantastica, mia moglie e i miei figli sono stati con me durante questo viaggio e voglio dedicare loro del tempo ora, oltre a essere coinvolto nello sport di base ...