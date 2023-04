Rugby | Sei Nazioni | le convocate azzurre per il Galles

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - Giovanni Raineri, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha convocato ventisei atlete per la quinta ed ultima giornata del TikTok Women's Six Nations. Sabato 29 aprile letorneranno in campo davanti al pubblico di casa del “Lanfranchi” di Parma (ore 16.30, diretta Sky Sport Arena, biglietti su ciaotickets.com) per affrontare il, attualmente terzo in classifica dietro alle imbattute Inghilterra e Francia, protagoniste nel fine settimana dello scontro diretto che assegnerà il Torneo 2023. Rientrate dalla trasferta in Scozia, Stefan e compagne hanno iniziato subito la preparazione all'ultima giornata del Sei, confermando in blocco il gruppo di atlete che avevano già preparato il quarto turno ed a cui si sono aggiunte, come invitate, Gaia Buso e Sofia Rolfi del Colorno, ...