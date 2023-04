Rugby | Coppe Europee | il programma delle semifinali

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si disputano questo weekend ledi Champions Cup e Challenge Cup, le due manifestazionidiche stanno per giungere al loro atto finale. Quattro partite per scegliere le quattro squadre che si affronteranno a Dublino nell’ultimo weekend dia maggio. In Champions Cup si inizierà sabato 29 maggio con fischio d’inizio alle ore 15.00, quando all’Aviva Stadium di Dublino (sede anchefinalissime) scenderanno in campo il Leinster e il Tolosa. Un vero e proprio big match tra dueformazioni più vincenti in Europa, ma con il Leinster che sembra avere qualcosa in più per conquistare la finale. Domenica 30 aprile, con calcio d’inizio alle 16.00, sarà la volta dei francesi de La Rochelle ed Exeter, che si affronteranno al Matmut Atlantique di Bordeaux. Gli ...