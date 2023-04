Rugani | cambia il futuro? Le ultime sul centrale della Juventus

(Di lunedì 24 aprile 2023) Potrebbero esserci delle clamorose novità suldi; il destino delrischia di non essere lontano da Torino. La, nell’ultimo turno di campionato, ha perso uno a zero contro il Napoli; una sconfitta pesantissima sia perché è la terza consecutiva sia perché avvicina, sensibilmente, i partenopei alla conquista di uno storico scudetto.(LaPresse)I bianconeri si devono arrendere nel finale di gara; dopo essersi visti annullare due gol (uno per fallo di Milik a inizio azione e uno perché il pallone, sul cross di Chiesa, era già uscito) sono stati costretti ad alzare bandiera bianca di fronte al bellissimo tiro al volo di Raspadori. Nonostante la sconfitta, però, ci sono state alcune note positive; una di queste è, senza alcun dubbio, la prestazione di ...

Soulé e Kostic agiscono sugli esterni, Danilo viene dirottato a sinistra con Cuadrado a destra in marcatura su Kvara,viene preferito a Bonucci per far coppia con Gatti.qualcosa anche ...Tabellino e pagelle di Juventus - Napoli JUVENTUS (4 - 3 - 2 - 1) : Szczesny; Gatti,, Danilo;... Fa buone giocate Angel Di Maria , che entra eil match con una fiammata, anche se la rete è ...Anche Spalletti, al 68' escono Ndombelé e Lozano, dentro Elmas e Zielinski. Prima vera ... Torna a premere la Juventus e ci provano senza esito in una manciata di secondi all'80'in ...

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali. Osimhen parte titolare Vesuvio Live

In una stagione già di per sé indimenticabile per i colori azzurri si aggiunge anche una vittoria agguantata in pieno recupero in casa ...C'è la firma di Raspadori sul tricolore ormai davvero ad un passo dalle maglie del Napoli: l'attaccante subentra all'86' e al 93' realizza la perla al volo per battere la Juve e per fare lo scatto dec ...