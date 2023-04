Rottamazione delle cartelle | adesso hai molto più tempo per metterti in pari con i debiti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ancora altroper poter procedere allaproprieesattoriali: ecco la nuova scadenza Sono tanti gli italiani che sono alle prese con tanteesattoriali da dover pagare. In molti, infatti, soprattutto a causa della pandemia, hanno avuto un rallentamento naturale nel pagare alcune tasse, o alcune multe a loro comminate. Inevitabilmente, il mancato pagamento di tali importi dovuti a questi enti, ha messo in moto la macchina del recupero dei crediti, con le relative more da pagare. E spesso, il problema di tante persone che vogliono mettersi in regola è anche questo.esattoriali: ecco il nuovo termine – ilovetrading.itTantematurano tante more ed interessi, e quindi il loro importo diventa...