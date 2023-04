Rottamazione cartelle esattoriali | spunta la proroga da non farsi sfuggire

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 24 aprile 2023): c’era tempo fino al 2 maggio per presentare la domanda telematica.laper il termine dell’unica rata al 31 ottobre 2023. In merito allaquater ci sarà più tempo per presentare le istanze e per versare la prima rata o l’unica rata. Allo studio dell’Esecutivo Meloni c’è una normativa destinata are i termini. La scadenza è destinata a slittare dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Ci sarà più tempo a disposizione per presentare l’istanza di sanatoria, che permette di regolarizzare l’obbligazione tributaria per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, beneficiando dello sconto di interessi, sanzioni e aggio. È quanto è stato reso noto dal Ministero del Tesoro con una ...