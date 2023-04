Rossi sull’Euroderby | “Abbiamo bisogno di vendetta | ma il Milan è forte”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Valentino, ex pilota di Moto GP, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'Euroderby di Champions League trae Inter

...E DEADLINE - Il caso Sporting resta una spada di Damocle'... l'auspicio del club di via Aldosarebbe quello di risolvere il ... magari già prima del doppio, ma non è la definitiva ......E DEADLINE - Il caso Sporting resta una spada di Damocle'... l'auspicio del club di via Aldosarebbe quello di risolvere il ... magari già prima del doppio, ma non è la definitiva ...