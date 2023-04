Ron DeSantis incontra il premier Kishida a Tokyo

Prima tappa a Tokyo per il governatore della Florida e potenziale candidato repubblicano nel 2024 alla presidenza degli Stati Uniti,. Tra i temi discussi nella visita alla residenza ufficiale del premier nipponico Fumio Kishida, l'alleanza tra i due Paesi e il 'difficile contesto' legato alla sicurezza nella regione ...... per il momento, dominato dall'ingombrante candidatura di Donald Trump , ma si va infittendo di mezze figure, in attesa che il governatore della Floridadecida se puntare o meno alla ...In questo autentico pantano ucraino, gli ultimi sondaggi in vista delle elezioni Usa 2024 danno Joe Biden in grande difficoltĂ sia opposto a Donald Trump sia a, il governatore della ...

Il governatore della Florida Ron DeSantis annuncia la costruzione di un carcere vicino al parco divertimenti di Walt Disney: è guerra aperta tra il repubblicano e il colosso dell'intrattenimento ...