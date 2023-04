Romana di 22 anni precipita dal terrazzo dopo festa con gli amici Gravissima

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Una donna di 22, originaria di Roma, èta da un appartamento al quarto piano di una palazzina di Bosa ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale «San Francesco» di Nuoro dove nelle scorse ore è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Il drammatico episodio è accaduto intorno alle 2 del mattino in una palazzina nei pressi della piazza Mercato che in passato aveva ospitato l'ufficio postale. In quel momento nell'appartamento era presente anche il fidanzato della ragazza, un giovane di Bosa. La Procura della Repubblica di Oristano ha posto sotto sequestro l'appartamento per consentire gli accertamenti. Le indagini sono seguite dai carabinieri. A quanto si è appreso la giovane è stata impegnata come cameriera in un locale e poi in un market della cittadina della Planargia.