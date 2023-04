Roma | turista spagnola aggredita a Termini | “Un uomo mi ha palpeggiata | poi mi ha rubato la borsa e il cellulare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Mi ha colpito alle spalle e mi sono ritrovata in terra, a faccia avanti, ha iniziato a toccarmi ma non parlava poi mi haile la”: unadi 20 anni è stataieri mattina all’alba in via Marsala, nella zona della Stazione, mentre stava rientrando nella casa vacanze che aveva prenotato per un breve soggiorno a. Era da sola al momento dell’incontro con il suo assalitore, unvestito interamente di nero e col volto coperto, che ha iniziato a toccarla nelle parti intime, poi le ha strappato di mano gli oggetti personali ed è scappato. Sul posto è arrivata rapidamente la polizia, il personale del 118 ha parlato con la ragazza, che oltre allo choc non ha riportato ferite e non ...