Roma | si fingono clienti per fare shopping gratis nelle gioiellerie del centro

(Di lunedì 24 aprile 2023)– I Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo in Lucina, ad esito di un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, disposto dal Pubblico Ministero, due cittadini romeni, un 38enne e una 23enne, gravemente indiziati dei reati di furto con destrezza. La coppia è ritenuta responsabile di due furti ai danni di due notedelstorico di, consumati tra ottobre 2022 e febbraio 2023, quando furono asportati un orologio e una collana di ingente valore – circa 110.000 euro. In un momento di distrazione dei dipendenti, i due sono gravemente indiziati di aver prelevato rapidamente l’orologio e l’anello esposti in una vetrina lasciata aperta. A seguito delle denunce presentate ...

Roma: si fingono clienti per fare shopping gratis nelle gioiellerie del ... Il Faro online

Si fingono clienti per rubare nelle gioiellerie, bottino da 110mila euro. I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, ...