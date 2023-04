Roma Ridotta in schiavitù | costretta all’accattonaggio e promessa in sposa a 14 anni | genitori a processo

(Di lunedì 24 aprile 2023)ina chiedere l’elemosina, picchiata, insultata eina un uomo più grande di lei che aveva solo 14, in cambio di denaro. Di tutto questo e anche altro erano autori i, almeno fino a quando la bambina, vittima degli abusi, ha deciso di denunciare lo scorso novembre quanto eraa vivere, insieme ai suoi 12 fratelli. Idella ragazzina ora verranno processati Ora la mamma e papà di quei ragazzini poco più che adolescenti devono comparire in giudizio. La coppia di origini bosniache, 41lui, 36 lei, è accusata di riduzione ine lesioni personali gravi, come riporta La Repubblica, ha chiesto di essere ammessa al rito ...

Picchiata e costretta a chiedere l'elemosina davanti a un supermercato. Obbligata a fare lavori domestici e promessa in sposo a uno sconosciuto quando ancora non aveva compiuto 14 anni. Gaia ha ...

Una vita d'inferno per la ragazzina sottoposta, assieme ai suoi fratelli, a ogni genere di sevizie. Fino a quando non è riuscita a chiedere aiuto ...