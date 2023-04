Roma | Mourinho | “Super soddisfatto | ma triste per il risultato Se serve la prossima gioco io”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Stanchezza e assenze. Sono questi gli argomenti utilizzati da Joséper spiegare ai microfoni di DAZN la sconfitta contro l’Atalanta. Un ko immeritato per il portoghese che ha spiegato: «Penso che con le nostre limitazioni abbiamo fatto un’ottima partita. Non è ovviamente possibile togliere gli episodi dalla partita e gli episodi possono decidere il». «È molto difficile – ha aggiunto – essere critico con i ragazzi, ildi oggi non voglio dire che è ingiusto perché gli episodi fanno parte delle gare e quando sbagli paghi, ma come atteggiamento dei giocatori io sono. Per ogni allenatore, anche nelle squadre più forti, è un problema quando mancano giocatori: per qualche squadra è un piccolo problema, per noi è un grandissimo problema». L’allenatore giallorosso, ...