Roma | Mourinho polemico dopo la sconfitta | “Gli episodi hanno deciso la partita”

(Di lunedì 24 aprile 2023) La 31° giornata di Campionato si è chiusa con il match serale tra Atalanta e: la squadra bergamasca ha portato a casa i 3 punti grazie al risultato per 3 a 1 sui giallorossi. Per la squadra di Gasperini, a segno Pasalic, Toloi e Koopmeiners; Pellegrini l’autore del gol della. Atalanta-, le parole dinel postNel postdi Atalanta-, allenatore della, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare lameno brillantele fatiche europee? Non sono d’accordo. Penso che con le nostre limitazioni, abbiamo fatto un’ottima. Non è possibile togliere gli...

BERGAMO - La sua centesima partita sulla panchina della, celebrata troppo in anticipo dagli agiografi per via dei meriti acquisiti nelle coppe,avrebbe voluto viverla in un altro modo. Gli è toccata una sconfitta meritata in casa dell'...(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini (65' Spinazzola), Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, ... Allenatore:. Ammoniti: De Roon (A), Solbakken (R), Palomino (A) approfondimento Serie A,...Rui Patricio 4 : ce la mettono tutta i nerazzurri per non inquadrare la rete, ma sul gol di ...5,5 : fa a meno di troppi titolari, rischia e si fa sorprendere da Pasalic, i cambi in massa ...

Diretta Mourinho: segui la conferenza stampa dopo Atalanta-Roma LIVE Corriere dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Josè Mourinho ha parlato al termine di Atalanta-Roma, commentando la sconfitta dei giallorossi: siparietto con Totti ...