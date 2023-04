Roma | Mourinho polemico dopo la sconfitta | “Gli episodi hanno deciso la partita”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 aprile 2023) La 31° giornata di Campionato si è chiusa con il match serale tra Atalanta e: la squadra bergamasca ha portato a casa i 3 punti grazie al risultato per 3 a 1 sui giallorossi. Per la squadra di Gasperini, a segno Pasalic, Toloi e Koopmeiners; Pellegrini l’autore del gol della. Atalanta-, le parole dinel postNel postdi Atalanta-, allenatore della, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare lameno brillantele fatiche europee? Non sono d’accordo. Penso che con le nostre limitazioni, abbiamo fatto un’ottima. Non è possibile togliere gli...