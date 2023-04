Roma Garden | Cobolli e Piraino partono con una vittoria

(Di lunedì 24 aprile 2023) Esordio vincente per Flavioe Gabrielenel "Open" , ATP Challenger 75 in corso sulla terra rossa capitolina da 73 mila euro di montepremi. Il 20enne "di casa", n.182 del ...

Esordio vincente per Flavio Cobolli e Gabriele Piraino nel "Open" , ATP Challenger 75 in corso sulla terra rossa capitolina da 73 mila euro di montepremi. Il 20enne "di casa", n.182 del ranking ATP, ha superato in tre set lo statunitense Nicolas ...De Sanctis: 'Investiamo nello sport come motore di inclusione sociale'. Il grande tennis mondiale arriva nella Capitale, con la ventisettesima edizione dell'ATP Challenger Tour, organizzato dal TCdi via delle Capannelle e in corso di svolgimento (la finalissima è prevista domenica 30 aprile). Nel corso degli anni questo torneo ha permesso a tantissimi ...

De Sanctis: “Investiamo nello sport come motore di inclusione sociale”. Il grande tennis mondiale arriva nella Capitale, con la ventisettesima edizione dell’ATP Challenger Tour Roma Garden, organizzat ...In una domenica romana caratterizzata da clima primaverile e da un caldo sole che scalda i campi, hanno preso il via le qualificazioni deI Roma Garden Open 2023, torneo Challenger 75. Tra i protagonis ...