Rockwell Automation sfrutta le tecnologie IoT | gamification e digital twin per implementare un sistema di supervisione robotica RSS Robotic Supervision System per TotalEnergies

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un progettoo che avvicina la cooperazione autonoma agli operatori del settore oil and gas BRUXELLES, 24 aprile 2023 /PRNewswire/, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazionee, ha annunciato oggi la collaborazione con, azienda multi-energia globale, finalizzata all'implementazione di undi gestione di flotte di robot, per promuovere operazioni autonome sulle proprie piattaforme offshore. Il progetto a lungo termine raggiungerà un traguardo significativo col primo test su un impianto offshore previsto per la metà del 2023. Le operazioni autonome sono da tempo un'aspirazione per il settore del petrolio e del gas a causa delle difficili condizioni di lavoro associate alle ...

Few of the leading manufacturers and suppliers of power management systems include ABB Ltd., Schneider Electric, Siemens AG, Eaton Corporation PLC,, Mitsubishi Electric, General ...Il moderno DCS difornisce un sistema di controllo affidabile per l'impianto dimostrativo di Cornish Lithium BRUXELLES, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ -, Inc. (NYSE: ROK), la ...Alla Hannover Messee Microsoft hanno messo in mostra i risultati della loro collaborazione che punta sull'integrazione delle loro soluzioni per sfruttare la potenza dell'Edge - to - Cloud. Il team ...

Rockwell Automation sfrutta le tecnologie IoT, gamification e digital ... Benzinga Italia

L'impianto, commissionato da Sidem Veolia, si trova a 20 km a nord della città di Umm Al Quwain e produce 150 milioni di galloni al giorno ...