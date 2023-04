Ritrovati dopo 45 anni pastori del presepe del ‘700 rubati

Sono già 51 i corpi riesumati di presunti adepti di una setta religiosa di Malindi, cittadina sulla costa del Kenya,l'arresto del sedicente pastore Paul Mackenzie Nthenge che predicava il digiuno "per vedere Gesù", inducendo i suoi seguaci a morire d'inedia. Molti di loro sono stati rinvenuti in fosse ...45 anni quattro pastori napoletani del '700 rubati da un presepe. Le preziose statuine, individuate e recuperate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, erano ...Quattro preziosi pastori napoletani del '700 sono stati individuati e recuperati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli . Pastori rubati nel 1978 a Napoli A 45 anni dal ...

Ritrovati dopo 45 anni pastori napoletani del ‘700 rubati da un presepe NapoliToday

Il posticipo di lunedì alle 20.45 vede di fronte due squadre in corsa per l'Europa che conta: l'Atalanta che non vince dalla trasferta a Cremona e una Roma lanciatissima. Vediamo come giocheranno Gasp ...Ritrovati dopo 45 anni quattro pastori napoletani del ‘700 rubati da un presepe. Le preziose statuine, individuate e recuperate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, erano ...