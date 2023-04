Rito anglicano al Laterano | per “errore” viene usata la Cattedra del Papa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma –per, da chi non è nemmeno in comunione con la Chiesa cattolica, ladel Vescovo di Roma. E’ accaduto nei giorni scorsi nellale di San Giovanni in, la chiesa più importante del mondo. Qui, nell’abside, è custodita ladel Vescovo di Roma e, per tanto, la basilica lateranense ha il titolo dile di Roma. Situata nel cuore dell’abside, laattuale è una riproduzione ottocentesca di quella cosmatesca ora visibile nel chiostro, che è decorata con marmi policromi vari e con bassorilievi. Liturgicamente parlando, qui si può sedere solo il Pontefice. Eppure, pochi giorni fa, un vescovovi si è seduto, presidiando ile provocando un vespaio di ...

Il vescovoche ha celebrato la messa nelromano, sembra, sia Jonathan Baker, un vescovo suffraganeo nella diocesi di Londra. Si tratterebbe du un gruppo anglo - cattolico ...... precisiamo che il loro "vescovo" Baker che ha "presieduto" il servizio in, è un prelato massone, divorziato e risposato (si veda anche foto sotto). Inutile dire che l'indomani (cioè ...Quest'olio è stato consacrato la mattina del 3 marzo scorso nella basilica del Santo Sepolcro, durante unpresieduto dal patriarca greco - ortodosso Theophilos III, e dall'arcivescovo...

Rito anglicano al Laterano: per "errore" viene usata la Cattedra del ... Il Faro online

La cattedra, che tecnicamente può usare solo il Papa, è stata "occupata" da chi non è in comunione con la Chiesa di Roma ...Jonathan Baker, vescovo della chiesa anglicana, divorziato, risposato, massone, il 18 aprile scorso ha presieduto la concelebrazione eucaristica in San Giovanni in Laterano che, come si sa, è la catte ...