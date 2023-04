Rientro a Roma degli italiani in fuga dal caos del Sudan

(Di lunedì 24 aprile 2023) - A Ciampino il C 130 con a bordo 83e 23 stranieri. A Khartoum chiusa la nostra ambasciata

"Oggi sbarcheranno 83 italiani e 13 stranieri, evacuati dal Sudan. Operazione non semplice, che però ha avuto ottimi risultati". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto ...

Rientro connazionali dal Sudan – Roma, Ciampino Militare 24 aprile ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Decine di persone venute da più parti del Paese hanno affollato lo scalo di Ciampino, diventato il luogo degli abbracci per i familiari degli italiani ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sbarcheranno 83 italiani e 13 stranieri, evacuati dal Sudan. Operazione non semplice, che però ha avuto ottimi ...