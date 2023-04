Ricostruire l’Ucraina

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un cantiere da oltre 400 miliardi di dollari dice la Banca Mondiale, oltre 700miliardi stima il governo di Kiev. La ricostruzione ucraina è partita, a guerra in corso. Le diplomazie europee si stanno muovendo, Parigi e Berlino in prima linea e questa settimana si “introduce” Roma. Mercoledì c’è la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione in Ucraina nella capitale italiana. Presenti e a confronto su bisogni e offerte le autorità ucraine e il governo, enti e imprese italiani e rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali. Cosa serve a Kiev? La Banca Mondiale ha calcolatoche per la ripresa e la ricostruzione sono necessari 411 miliardi di dollari(750 miliardi di dollari stima il governo ucraino), 14 miliardi servono già quest’anno, per "investimenti critici e prioritari" per avviare la ricostruzione. Le attuali cinque emergenze da affrontare riguardano la ricostruzione di ...