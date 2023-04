Riapre la Spritzeria al Centro Storico | start il 29 Aprile

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attesa è finita! Lo staff di Uanm!, la primaavellinese, è lieto di annunciare la riapertura del proprio locale, situato neldi Avellino, che riaprirà le porte il prossimo 292023. Per celebrare questo evento, lo staff ha deciso di offrire ai nostri clienti un omaggio speciale: uno spritz gratuito per ogni cliente presente il 29dalle 21.00 alle 21.30. Dj Set dal vivo curato da Tony Rocco dj. Tutto pronto per un’altra estate ricca di musica e divertimento nel pienodi Avellino. Lavi aspetta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.