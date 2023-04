Repice | “Raspadori fa venire i brividi | non io Il suo goal certifica lo Scudetto”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 24 aprile 2023) Secondo Francesco, Giacomofa: non lui con la sua telecronaca. Il suoloLa telecronaca di Francescofala pelle d’oca. Così come accadde con Kalidou Koulibaly, anche ildi Giacomoentrerà nella memoria collettiva. Il radiocronista RAI ne parla ai microfoni di Radio Marte: “Ho fattoai tifosi azzurri, con la mia cronaca del gol di Giacomo? E’che fa, non io: il merito è suo, non certo mio. L’emozione di Zielinski? Il gol di...