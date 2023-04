Renzi | «Nuovo stadio? La Fiorentina ha tanti soldi | spero che…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le parole di Matteo, politico italiano, sulla situazione per ildella. I dettagli Matteoha parlato del possibiledellaa Firenzeviola.it. PAROLE – «Laha messoper il Centro Sportivo, ioli metta anche il Franchi così va in porto questa roba. Pero è inutile andare prima da Commisso se non hai risolto il problema a monte. Io dico alla Meloni: nella prossima legge che riguarderà il PNRR noi si presenta l’emendamento. Quei 55 milioni chi li tira fuori? Non ci sono, io sono contribuente di Firenze. Perché nei prossimi anni dobbiamo essere indebitati per una cosa che può ...