Reja | Questo Napoli non si fermerà al sogno scudetto

(Di lunedì 24 aprile 2023) Edy, ex allenatore del, a "LaPresse", ha dichiarato: "Questa è una squadra giovane, non può finire concampionato vinto. Ci sono giocatori che hanno fame e vogliono dimostrare il loro valore.ha una delle rose con una eta' tra le più basse di tutte. Permotivo ilnon si ferma. Se punterà all'Europa il prossimo anno? Certamente, Se sta bene mentalmente e fisicamente può competere a livello internazionale. E lo ha già dimostrato in questa stagione. Ho fatto cinque anni dalla B alla A andando in Europa. Poi sono arrivati i Mazzarri e i Benitez. Ecco, lo spagnolo ha dato il via portando dei giocatori del Barcellona e ha cambiato un po l'impostazione. E' li' che ci è stato il cambio importante di mentalità. Osimhen? Certo ...

Edy Reja, tecnico del Napoli per cinque anni, dal 2005 al 2009, commenta l'ormai prossima conquista del terzo scudetto della formazione partenopea. Reja: ...L'ex allenatore assicura: 'Sarò alla festa Scudetto, non potrei mai mancare. Cederei Osimhen per 130 milioni di euro'.