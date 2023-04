Record di spese militari mondiali nel 2022 | non dipende solo dalla guerra in Ucraina

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilsegna un nuovodi(2.240 miliardi di dollari). È quanto rivelano le stime diffuse dall’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (Sipri). Il, tuttavia, è tanto più significativo se si considera che il dato non è stato influenzato soltantoinma anche – e soprattutto – dall’esasperarsi delle tensioni globali che stanno fomentando la corsa agli armamenti. Ne è dimostrazione, ad esempio, l’ennesimo investimento nel settore effettuatoCina.dinelma non ècolpa della...

