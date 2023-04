Real Madrid | Ancelotti | “Tra noi e il Barcellona non ci sono 11 punti di differenza”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Tra noi e ilnon ci11di, lo abbiamo dimostrato anche negli scontri diretti. I dettagli hanno determinato questo distacco che noi cercheremo di ridurre nelle prossime partite”. Carlocosì in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Girona, si sofferma sull’attuale classifica della Liga, che vede ilabbastanza lontano di rivali blaugrana. Poi il tecnico italiano torna sul match e sul prossimo avversario: “Una squadra che gioca un bel calcio – dice -,organizzati e hanno un buon possesso palla, noi non avremo Camavinga e Benzema, mentre Rodrygo non si è allenato con noi ma dovrebbe esserci. Comunque non è nulla di serio, dovrebbero rientrare presto”.ha poi elogiato “Raul e ...