Real Madrid | Ancelotti interroga i giornalisti | la carica dei 101 VIDEO

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'allenatore del, Carlosi presenta in conferenza stampa con una domanda per ialla vigilia della partita...

La squadra allenata da Jan Sierksma aveva superato in semifinale lo Sporting Lisbona a rigori, prima ancora - tra quarti e ottavi e sempre per 4 - 0 e 3 - 0 -e Barcellona, che vantano ...Commenta per primo L'allenatore del, Carlo Ancelotti ha dichiarato: 'Marco Asensio mi piace molto, come piace a diversi altri club, è normale. Io spero che resti qui'. 'Eden Hazard Non parliamo molto. Non chiedo ai ...Girona -2 (ore 19.30) Incontro valevole per la trentunesima giornata di Liga. Il Girona viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Valladolid ed é undicesimo con 38 punti. A quota ...

Real Madrid, ecco le alternative a Benzema | Mercato Calciomercato.com

Juan Bernat non convince il Psg: dopo il rientro dal grave infortunio della scorsa stagione, il terzino non ha dato più garanzie ad alti livelli. Ecco perché, secondo EL Nacionale, i francesi pensano ...L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha dichiarato: "Marco Asensio mi piace molto, come piace a diversi altri club, è normale. Io spero che resti qui". "Eden Hazard Non parliamo molto. Non c ...