RDS realizzerà la radio ufficiale della Serie A

(Di lunedì 24 aprile 2023) È stato assegnato a RDS il progetto per la creazione del canale-TvLegaA. Lo hanno deciso i club durante l’assemblea di Lega in corso a Milano, come appreso da Calcio e Finanza. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.