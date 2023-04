Razzismo | 171 Daspo a tifosi della Juventus per i cori contro Lukaku

La Questura di Torino emetterà il divieto di assistere alle manifestazioni sportive, atifosi della Juventus. È il risultato dell'inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell'ambito del ...... sono state adottate dalla Questura di Torino , nell'ambito del contrasto al fenomeno delnelle manifestazioni sportive, nr.contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'......la Questura di Torino è ancora al lavoro per fare ulteriore chiarezza sugli episodi di... Juventus - Inter, Daspo nei confronti ditifosi: tutti i dettagliCome riportato dall'ANSA, sono ben ...

Razzismo contro Lukaku: 171 Daspo per tifosi Juventus Panorama

L'inchiesta della Digos ha fatto luce su quanto avvenuto nel finale della semifinale d'andata della Coppa Italia. Provocazioni razziste ma non solo nella notte dello Stadium - GRAVINA GRAZIA LUKAKU, G ...Daspo in arrivo per oltre 170 tifosi bianconeri per i cori razzisti nei confronti di Lukaku in occasione di Juventus-Inter.