Raspadori match-winner di Juve-Napoli | “Che gioia! Scudetto? Abbiamo in testa solo i tre punti con la Salernitana”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoal 93? ha segnato il goal del vantaggio e della vittoria su cross di Elmas. Altri 3per il, che espugna lontus Stadium e si porta a -5 dallo. Queste le parole diai microfoni di DAZN al termine della partita: “Vittoria pesante, ci hanno messo in difficoltà ma cicreduto”.è raggiante: “Un gol importante,ancora delle partite da vincere ma oggi ci da una grande mano, soprattutto dopo la sconfitta in Champions.lavorato tutti e sono felice per questo gol. Noiuna sola cosa in, fare i 3con la”. L'articolo ...

Il bigche ha chiuso la domenica del 31° turno di Serie A ha visto il ritorno alla vittoria del ...di espugnare lo Stadium della Juventus per 1 - 0 grazie alla rete decisiva di Giacomo......si è abbattuto un acquazzone che non ha però turbato il volto fresco e pulito di Giacomo. ... Il lato a delnon regala grandi sussulti, le due squadre viaggiano a fiammate e non si ...Recupero: 2, primo tempo; 9 , secondo tempo Il migliore in campo Per il goal,del ... Fa buone giocate Angel Di Maria , che entra e cambia ilcon una fiammata, anche se la rete è poi ...

Calcio: Raspadori, match importante con Juve, cerchiamo punti Agenzia ANSA

Raspadori nel recupero regala la vittoria al Napoli, che potrà festeggiare lo scudetto contro la Salernitana. Il Var annulla un gol a Di Maria ...Per Spalletti: “Aspettiamo a stappare bottiglie e cuori”. Spalletti Napoli Juventus. L’ex tecnico di Inter e Roma ha parlato del momento del Napoli:. Quando vinci partite importanti con avversari di q ...