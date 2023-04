Raspadori fa impazzire Napoli | Spalletti a un passo dal sogno

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilvince all’Allianz in pieno recupero con un gol die ora intravede lo scudetto dopo oltre trent’anni Ilvince all’Allianz in pieno recupero con un gol die ora intravede lo scudetto dopo oltre trent’anni. La prossima giornata potrebbe essere quella decisiva per il trionfo azzurro, servirà però una vittoria al Maradona contro la Salernitana e un non successo della Lazio con l’Inter a San Siro. In questo modoriuscirebbe a coronare ildi vincere il primo scudetto in Italia.