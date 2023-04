Raspadori e Spalletti come il Titanic | il meme che fa impazzire i tifosi

... fuochi d'artificio e, naturalmente, un tripudio di bandiere azzurre: a Napoli esplode la gioia dopo il successo della banda disulla Juventus. Un gol nel recupero di Giacomoha ...SERIE Apunisce la Juve all'ultimo respiro: il Napoli prepara la festa - scudetto Già al ... Nel prossimo turno, se la squadra dibatterà la Salernitana e la Lazio non vincerà a ...... il Napoli chiude ogni discorso sullo scudetto battendo a Torino la Juventus con un gol al 93' di Giacomo, inserito pochi minuti prima daal posto di Kvaratskhelia. Il tricolore è ...

Juventus-Napoli 0-1, decide il gol al 93' di Raspadori. Spalletti a un passo dallo scudetto ilmessaggero.it

Cori, striscioni e fuochi d'artificio per il ritorno in città della squadra di Spalletti. Da Osimhen a 'Kvara', i giocatori sul tetto del bus ...KOSTIC 5,5. Spesso coinvolto, ma non coinvolgente. MIRETTI 6. Falso trequartista chiamato a schermare Lobotka. Fa il suo, sportellate comprese. MILIK 5. Ex elettrico, ha una buona occasione di testa a ...