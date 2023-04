E quando inizia il diluvio su Torinola punisce con una volée al volo mentre Cuadrado reclama un rigore nell'altra area. Inizia il conto alla rovescia: se il Napoli vince sabato il derby ...Juventus " Napoli 0 - 1: il Var annulla un gol a Di Maria, poila Signora in pieno recupero Partita equilibratissima allo Stadium , ma non per questo priva di divertimento e colpi di ...Ad ogni modo, la sua applicazione ieri gli avrebbe meritato qualcosa in più - 6,5dall'86'... Stavolta però lafinale evapora davanti al Var. Il tricolore è a un passo, ma Lucio in the ...

Raspadori beffa la Juve e regala al Napoli un match ball scudetto ilGiornale.it

Colpaccio all'Allianz Stadium per il Napoli di Luciano Spalletti, beffa per la Juventus di Massimiliano Allegri. Così gli azzurri potrebbero già vincere lo Scudetto nel prossimo weekend. A Torino deci ...Su La Stampa: "L'ultima parola è del Napoli". La Juventus gioca alla pari ma al minuto 93 e' Raspadori a decidere la gara. Scatto scudetto per il Napoli, alla Juventus ...