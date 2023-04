Ranking WTA | stabile Trevisan n 20 | guida sempre Swiatek

...nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalladopo il "500" sulla terra rossa indoor di Stoccarda. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan che conferma il "best": la ...L'ex numero sedici delmondiale, nonostante la sua grande esperienza, non potrà ... Anche per lei, tuttavia, il percorso all'interno del1000 di Madrid 2023 non è dei migliori. In caso di ...... sceso al numero 121 delATP. Sara Errani, invece, affronterà la 29enne francese Kristina Mladenovic in una sfida dal sapore nostalgico tra due tenniste che hanno fatto parte della top 10

Ranking WTA (24 aprile 2023): Martina Trevisan si conferma 20ma, salgono Giorgi, Cocciaretto ed Errani OA Sport

Solo qualche piccolo aggiustamento tra le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo il ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Ritorno sul podio. Senza nemmeno scendere in campo, Daniil Medvedev risale al terzo posto del ranking ATP. Il russo approfitta della scarsa vena di Casper ...