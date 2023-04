(Di lunedì 24 aprile 2023) IlWTA aggiornato vederestare tra le prime 20 del mondo: l’azzurra è stabile al 20° posto, sempre a quota 1778. Non cambia nulla in vetta, con la polacca Iga Swiatek prima con 8975 e la bielorussa Aryna Sabalenka seconda a quota 6891. Non cambiano le posizioni in top ten, mentre vi sono movimenti tra il 15° ed il 18° posto: la ceca Karolina Pliskova guadagna due posizioni ed è 15ma davanti alla bielorussa Victoria Azarenka, stabile al 16° posto, ed alla russa Ekaterina Alexandrova, 17ma (+1). Perde tre piazze Liudmila Samsonova, 18ma.WTA Lunedì 241 Iga Swiatek 8975 2 Aryna Sabalenka 6891 3 Jessica Pegula 5735 4 Ons Jabeur 5116 5 Caroline Garcia 5030 6 Coco Gauff 4400 7 Elena Rybakina 4305 8 Daria Kasatkina 3505 9 Maria Sakkari 3191 10 ...

..., addirittura ora (ufficialmente dopo questa settimana) è numero 85 delle classifiche mondiali ed è ormai nelle retrovie del circuito. Questa settimana la Raducanu ha disputato il torneo...Malgrado avesse tutte le carte in regola per riuscirci, non è però riuscita a brillare nel. Ha partecipato a diverse competizioni di prestigio, inclusi alcuni Slam, ma per un motivo o per ......si disputa sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un... debutterà contro il tedesco Oscar Otte, n.94 del, già battuto lo scorso anno nei quarti sulla ...

Ranking WTA (24 aprile 2023): Martina Trevisan si conferma 20ma, salgono Giorgi, Cocciaretto ed Errani OA Sport

Iga Swiatek ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Stoccarda, conquistando il tredicesimo titolo Wta in carriera. La polacca, numero 1 del ranking donne, ha sconfitto 6-3 6-4 la bieloru ...Il braccio di ferro tra le prime due giocatrici del mondo è a favore di Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del ranking, conferma la sua superiorità rispetto ad Aryna Sabalenka, portandosi a casa la fin ...