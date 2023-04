Ranking Atp aggiornato a lunedì 24 aprile | Sinner saldo all’ottavo posto | Musetti guadagna due posizioni

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 aprile 2023) IlAtp24. L’unica novità in top 10 è il sorpasso di Daniil Medvedev ai danni di Casper Ruud per la terza posizione. Per il resto, Novak Djokovic sempre al comando davanti a Carlos Alcaraz, mentre Jannik90 punti dai quarti a Barcellona e consolida l’ottava posizione. Buone notizie anche per Lorenzo, che in Catalogna ha raggiunto la semifinale e grazie a questi punti hato due posti, tornando al suo bestdi numero 18. Da segnalare infine il crollo di Fabio Fognini, il quale ha perso 24ed è scivolato fuori dai primi 120. Di seguito la classifica aggiornata.Atpa ...