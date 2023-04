Rai | scoppia il caso Annunziata | Propaganda inaccettabile

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Questo non è un 25 aprile come tutti gli altri, questo è un 25 aprile che non c'è mai stato, in un periodo in cui ci sono negazioni di diritti». È la frase incriminata di Luciapronunciata durante l'intervista a Gianfranco Fini ieri a «In Mezz'ora» su RaiTre. Una sentenza che non è piaciuta a Fratelli d'Italia.«Non possiamo più accettare questo modo di utilizzare il servizio pubblico, nel prossimo ciclo di audizioni in Commissione Vigilanza con i vertici aziendali chiederemo conto di queste ed altre vicende», mette in chiaro il capogruppo di Fdi in Commissione vigilanza, Filini. «Arrivare a parlare di un 25 aprile di diritti negati perché il governo italiano avrebbe "tagliato corto il diritto all'immigrazione" non è solo sintomo di faziosità, ma addirittura di scarsa conoscenza delle norme», la sua accusa. La tesi è che la conduttrice di «In mezz'ora» ...