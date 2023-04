Ragazza romana di 22 anni precipita dal terzo piano in Sardegna e muore Era in casa con l’ex 25enne | interrogato dai carabinieri

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non ce l’ha fatta ladi 22ta la scorsa notte dal terrazzo aldi una palazzina al centro di Bosa, sulla costa nord occidentale della. Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro. la giovane è stata dichiarata morta. Secondo quanto ricostruito daidel paese e della compagnia di Macomer, al comando del tenente colonnello Giuseppe Castrucci, il fatto è successo intorno all’1:30 dopo una serata trascorsa dalla giovane e dalfidanzato, undel posto, al Bosa Beer fest e dopo una cena tra amici nella stessa abitazione di via Ginnasio, nel centro storico di Bosa, di proprietà del

In quel momento nell'appartamento era presente anche il fidanzato della, un giovane di Bosa. La Procura della Repubblica di Oristano ha posto sotto sequestro l'appartamento per consentire gli ...di 22 anni precipita dal terzo piano, è in fin di vita. Mistero sulle cause dell'incidente, era insieme all'ex fidanzato Sorelle denunciano abusi sessuali in Questura, il Gip: '...La scorsa notte, unadi 22 anni è precipitata dal terrazzo al terzo piano di una palazzina nel centro di Bosa, sulla costa nord - occidentale della Sardegna. Laè ora ricoverata in gravissime ...

Morta la ragazza romana di 22 anni caduta da una terrazza a Bosa. Era in casa con l'ex 25enne, interrogato dai ilmattino.it

Una ragazza romana di 22 anni è morta dopo essere precipitata questa notte dal terzo piano di una palazzina nel centro di Bosa, nell'oristanese. All'1:30 la corsa in ospedale in condizioni gravissime ...Non ce l'ha fatta la 22enne romana precipitata da una terrazza al terzo piano di un edificio del centro storico di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna. La giovane è morta nel primo pomer ...